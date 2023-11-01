В РФ массово ищут мастеров по маникюру и шугарингу для подготовки к Новому году

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Салоны красоты и фитнес-клубы массово ищут дополнительных сотрудников в преддверии Нового года, сообщает "Радио 1".

По данным сервиса "Авито Работа", с начала осени число вакансий в сфере красоты и фитнеса увеличилось на 31% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Число вакансий для мастеров по шугарингу и маникюру выросло на 39 и 37% соответственно.

Мастерам шугаринга предлагают зарплату в 46 562 рубля, что на 17% больше, чем в прошлом году. Зарплаты мастеров по маникюру выросли на 11%, до 69 947 рублей. Увеличился и спрос на парикмахеров, а платить им готовы 64 845 рублей, что выше, чем в прошлом году, на 12%.

Выросли и зарплаты тренеров, поскольку спрос на специалистов в этой сфере увеличился в 3,5 раза. Средняя зарплата тренеров составляет 66 005 рублей, это на 41% больше, чем годом ранее.

Ранее большинство россиян выразили мнение, что больше всего можно заработать в сфере IT и энергетики. Порядка 65% опрошенных считают самой прибыльной работу в сфере информационных технологий, а 46% – энергетику и добывающую промышленность. Всего в опросе приняли участие около 3,5 тысячи респондентов.

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