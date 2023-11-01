Глава Минцифры поддержал идею создания в РФ кибервойск

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Глава Минцифры РФ Максут Шадаев поддержал идею создания в России кибервойск. Об этом он заявил в ходе форума издания Cnews, передает ТАСС.

"По планам создания кибервойск. Я в этом смысле точно их поддерживаю. Просто нам надо определиться, чтобы это не касалось отсрочки (от срочной службы для IТ-специалистов. – Прим. ред.)", – сказал Шадаев.

Министр добавил, что в настоящее время в России действует контрактная воинская служба. Если вопрос будет проработан в формате службы в кибервойсках, тогда такие договоры можно будет заключать в войсках специального назначения, связанных с киберобеспечением.

Шадаев выразил надежду, что министерство обороны РФ активно проработает этот вопрос.

В феврале текущего года депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил создать спецвойска, в которых служили бы программисты и ученые. Он считает, что для государства будет больше пользы, если ученые и программисты получат возможность применить свои навыки на службе.