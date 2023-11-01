Врач рассказала, как поддержать психику в осенне-зимний период

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Чтобы поддержать психическое здоровье осенью и зимой, нужно наладить питание и принимать витамины группы В, витамин D, магний и адаптогены. Такое мнение озвучила кандидат медицинских наук, эндокринолог, диетолог-нутрициолог Елена Кочнева, сообщает "Газета.ру".

По ее словам, из-за нехватки солнечного света и увеличения выработки мелатонина у некоторых людей могут появиться грусть, усталость, изменение аппетита, проблемы со сном и трудности с концентрацией внимания. Это происходит вследствие дефицита витамина D, который человеческий организм получает от солнца. Специалист порекомендовала осенью и зимой, когда солнца почти нет, принимать отдельно витамин D, чтобы поддержать здоровье.

Также, по словам Кочневой, при недостаточности микро-, макроэлементов, витаминов, аминокислот, жиров нарушаются гормональные и обменные процессы. Физическое состояние человека ухудшается, а вслед за этим и психическое. Кроме витамина D, нужно наладить питание. Вкус и внешний вид блюда могут улучшить настроение, также пища – главный источник жиров и аминокислот, добавила она.

По мнению эксперта, пользы в нынешних продуктах не так много, ведь рогатый скот свободно не выгуливается, люди не едят дикую свежую рыбу и морепродукты. Поэтому нужны дополнительные источники нутриентов, объяснила эндокринолог.

Она посоветовала в качестве дополнительной нутриентной поддержки для сохранения психики включить в рацион витамины группы В, магний, адаптогены. Сохранить психические силы возможно также благодаря несложным ежедневным полезным привычкам: контрастный душ, вечерняя ванна с солями магния, массаж, прогулка на свежем воздухе, танцы, физические упражнения, прослушивание классической музыки, подытожила Кочнева.

Ранее нутрициолог и натуропат Ирина Макарова назвала продукты, вызывающие усталость. По ее словам, это сладости, обработанная и тяжелая пища.

Как психическое здоровье влияет на качество жизни