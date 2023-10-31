Нутрициолог назвала продукты, вызывающие усталость

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Иногда после полноценного сна люди чувствуют себя уставшими. Со временем это ощущение накапливается в организме и самочувствие ухудшается. Нутрициолог и натуропат Ирина Макарова связала эту проблему с продуктами, которые ест человек на протяжении всего дня. Об этом сообщает Life.ru.

По ее словам, человек чувствует усталость после сна из-за увлечения сладостями, поскольку сахар вызывает резкие перепады инсулина, что негативно отражается на самочувствии. Кроме того, употребление обработанной пищи может повлиять на дефицит полезных веществ в организме. Например, белый хлеб относится к бесполезным продуктам, так как его производят из зерна, очищенного от оболочки, в которой содержатся самые ценные минералы.

На состояние после сна также влияют проблемы с ЖКТ, ведь из-за этого еда полностью не усваивается организмом, поэтому человек часто чувствует усталость. Более того, если употреблять много тяжелой пищи, для переваривания которой тратится большое количество энергии, то можно ощутить упадок сил.

При этом Макарова отметила, что не только питание может повлиять на состояние после сна, но и психосоматика. Так, человек может чувствовать себя усталым из-за частых страхов, постоянной суеты.

Чтобы избежать упадка сил после полноценного сна, нутрициолог советует правильно питаться (есть больше овощей, фруктов, зелени), проверить здоровье у специалистов и заниматься собственным психологическим состоянием (повышать самооценку, избегать негативных эмоций, стрессов).

Ранее психолог Ксения Демина рассказала, что оставаться бодрым весь день можно, если ежедневно рано ложиться спать и просыпаться. Помимо этого, специалист рекомендовала выполнять сложные задачи утром, оставляя на вечер дела, которые не требуют большого количества энергии.

"Доктор 24": что вызывает усталость