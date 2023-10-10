Психотерапевт рассказал, как сохранить ментальное здоровье

Каждый год 10 октября во многих странах отмечают Всемирный день психического здоровья. Дата была учреждена еще в 1992 году с целью привлечь внимание общественности к ментальным проблемам, а также для объединения усилий по борьбе с ними. Спросили у врача-психотерапевта, как можно позаботиться о своем здоровье в условиях постоянных стрессов и нагрузок.
Не впадать в панику
Для сохранения психического здоровья очень важно не впадать в панику. Об этом Москве 24 рассказал врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Евгений Фомин.
По словам специалиста, люди склонны в стрессовых ситуациях воспринимать все как катастрофу. Однако это является когнитивным искажением, то есть ложным умозаключением.
Для того чтобы избежать паники, рекомендуется остановиться и попытаться реально оценить ситуацию со всех сторон. С большой долей вероятности это поможет осознать, что отдельный неприятный инцидент вовсе не ведет к ухудшению жизни в целом.
Не опускать руки
В трудных ситуациях людям свойственно испытывать беспомощность, которая приводит к проявлению симптомов депрессии, таких как апатия и расстройства волевой сферы.
"В такие моменты человек перестает получать удовольствие от привычных вещей, после чего больше не интересуется своими делами, занятиями и увлечениями, а также сферами, в которых он несет ответственность", – рассказал психотерапевт.
Выбраться из этого состояния помогут несколько шагов. Во-первых, важно отгородиться от источника негатива, каким бы образом он ни проявлялся. Во-вторых, найти что-то, что поможет переключиться на другие мысли.
Использовать проверенные источники информации
Зачастую тревожность и беспокойство появляются из-за чтения новостей. Узнав о чем-то волнующем, человек начинает беспорядочно искать информацию и неизбежно находит нерелевантные источники.
"Такие ресурсы ориентированы на эмоциональные материалы и заинтересованы только в привлечении внимания к своему каналу и просмотрах. Не стоит доверять таким источникам", – посоветовал Фомин.
Он подчеркнул, что лучше читать новости в проверенных СМИ, которые дорожат своей репутацией.
Увеличить физическую активность
В организме человека, который испытывает страх и тревогу, происходит выброс гормона стресса. Одним из самых действенных способов его утилизации являются физические нагрузки.
По словам специалиста, спорт в любом случае будет полезен. Он поможет укрепить не только психологическое, но и физическое здоровье.
Нормализовать сон
Из-за стресса у человека могут сбиваться циркадные ритмы. Если перед сном он понервничал, то и ночной отдых будет соответствующим.
Если человек вовремя ложится и хорошо спит, то его эмоциональное и физиологическое состояние будет лучше, так как он больше отдыхает и восстанавливается.
Наладить питание
На фоне стресса у некоторых начинаются расстройства пищевого поведения. Например, люди склонны "заедать" проблему, причем зачастую чем-то вредным. Однако иногда возникает и обратный эффект – происходит полный отказ от пищи.
Во избежание проблем рекомендуется следить за своими физиологическими потребностями, а также за качеством продуктов, которые лежат на тарелке.
Обращаться к специалистам
Многие проблемы возникают у людей из-за неправильной интерпретации происходящих вокруг них событий. Под влиянием десятков когнитивных искажений они начинают переживать еще сильнее. Тревога выходит за рамки ситуации и переносится на всю их жизнь.
"Например, у человека происходит конфликт на работе, и он начинает додумывать. К чему это может привести, кем он станет, если его уволят, как плохо для него это закончится. Это все комплексно заходит в его переживания и разворачивается в большую клиническую картину", – предупредил психотерапевт.
Чтобы разобраться с такими переживаниями здоровым способом, лучше обращаться к специалистам. Это необходимо, чтобы человек смог дать объективную оценку происходящему. Понять, так ли на самом деле страшно то, что он себе придумал.
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Степан Жирнов