Психотерапевт рассказал, как сохранить ментальное здоровье

Каждый год 10 октября во многих странах отмечают Всемирный день психического здоровья. Дата была учреждена еще в 1992 году с целью привлечь внимание общественности к ментальным проблемам, а также для объединения усилий по борьбе с ними. Спросили у врача-психотерапевта, как можно позаботиться о своем здоровье в условиях постоянных стрессов и нагрузок.



Не впадать в панику

Для сохранения психического здоровья очень важно не впадать в панику. Об этом Москве 24 рассказал врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Евгений Фомин.

По словам специалиста, люди склонны в стрессовых ситуациях воспринимать все как катастрофу. Однако это является когнитивным искажением, то есть ложным умозаключением.





Евгений Фомин врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Появляются мысли, что если что-то произошло сейчас, то дальше будет только хуже. И тогда все, что делает человек или что есть в его жизни, обесценивается. Люди начинают переживать: если впереди меня ждет только ухудшение, то зачем это все?

Для того чтобы избежать паники, рекомендуется остановиться и попытаться реально оценить ситуацию со всех сторон. С большой долей вероятности это поможет осознать, что отдельный неприятный инцидент вовсе не ведет к ухудшению жизни в целом.



Не опускать руки

В трудных ситуациях людям свойственно испытывать беспомощность, которая приводит к проявлению симптомов депрессии, таких как апатия и расстройства волевой сферы.

"В такие моменты человек перестает получать удовольствие от привычных вещей, после чего больше не интересуется своими делами, занятиями и увлечениями, а также сферами, в которых он несет ответственность", – рассказал психотерапевт.

Выбраться из этого состояния помогут несколько шагов. Во-первых, важно отгородиться от источника негатива, каким бы образом он ни проявлялся. Во-вторых, найти что-то, что поможет переключиться на другие мысли.



Использовать проверенные источники информации

Зачастую тревожность и беспокойство появляются из-за чтения новостей. Узнав о чем-то волнующем, человек начинает беспорядочно искать информацию и неизбежно находит нерелевантные источники.

"Такие ресурсы ориентированы на эмоциональные материалы и заинтересованы только в привлечении внимания к своему каналу и просмотрах. Не стоит доверять таким источникам", – посоветовал Фомин.

Он подчеркнул, что лучше читать новости в проверенных СМИ, которые дорожат своей репутацией.



Увеличить физическую активность

В организме человека, который испытывает страх и тревогу, происходит выброс гормона стресса. Одним из самых действенных способов его утилизации являются физические нагрузки.





Евгений Фомин врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Следует найти тот вид спорта, который будет нравиться. Это могут быть фитнес, бег, плавание и другие классические варианты. Если нет – хотя бы устраивать регулярные прогулки.

По словам специалиста, спорт в любом случае будет полезен. Он поможет укрепить не только психологическое, но и физическое здоровье.



Нормализовать сон

Из-за стресса у человека могут сбиваться циркадные ритмы. Если перед сном он понервничал, то и ночной отдых будет соответствующим.





Евгений Фомин врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Для того чтобы этого избежать, перед сном необходимо отказаться от использования гаджетов, как и от источников негативной информации и эмоций. Также нужно ложиться не поздно – хотя бы в 23:00, чтобы период сна составлял не менее семи-восьми часов.

Если человек вовремя ложится и хорошо спит, то его эмоциональное и физиологическое состояние будет лучше, так как он больше отдыхает и восстанавливается.



Наладить питание

На фоне стресса у некоторых начинаются расстройства пищевого поведения. Например, люди склонны "заедать" проблему, причем зачастую чем-то вредным. Однако иногда возникает и обратный эффект – происходит полный отказ от пищи.

Во избежание проблем рекомендуется следить за своими физиологическими потребностями, а также за качеством продуктов, которые лежат на тарелке.



Обращаться к специалистам

Многие проблемы возникают у людей из-за неправильной интерпретации происходящих вокруг них событий. Под влиянием десятков когнитивных искажений они начинают переживать еще сильнее. Тревога выходит за рамки ситуации и переносится на всю их жизнь.

"Например, у человека происходит конфликт на работе, и он начинает додумывать. К чему это может привести, кем он станет, если его уволят, как плохо для него это закончится. Это все комплексно заходит в его переживания и разворачивается в большую клиническую картину", – предупредил психотерапевт.

Чтобы разобраться с такими переживаниями здоровым способом, лучше обращаться к специалистам. Это необходимо, чтобы человек смог дать объективную оценку происходящему. Понять, так ли на самом деле страшно то, что он себе придумал.



Степан Жирнов