Диетолог назвала самую полезную колбасу

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Домашняя колбаса гораздо полезнее купленной в магазине. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

"Если колбаса сделана собственными руками из мяса, которое было куплено как натуральный продукт, и сдобрена специями, ароматными травами, ее можно употреблять даже на регулярной основе по одному-два кусочка", – отметила эксперт.





Маргарита Королева врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Колбаса из натурального мяса станет источником полноценного белка. В ней есть жиры, которые не противопоказаны нашему организму, а, наоборот, принесут ему большую пользу. Там имеются специи, содержащие антиоксиданты, биофлавоноиды. Являясь органичным, такой продукт принесет полезные калории и зарядит организм энергией.

При этом купленную в магазине колбасу, наоборот, рекомендуется употреблять как можно реже. "В таких изделиях могут быть добавки в виде соевых компонентов, белковых смесей, нитритов. Все это не пройдет без последствий для человека. Гиперсоленая еда, копчености находятся первыми в списке продуктов с проонкологическим действием", – предупредила Королева.

Ранее россиян предупредили об опасности избыточного потребления бекона. В таком продукте содержится много насыщенных жиров, что сильно нагружает поджелудочную железу. Из-за этого человек рискует получить проблемы с пищеварением. Также злоупотребление беконом способно негативно влиять на уровень холестерина в крови и привести к набору лишних килограммов.

