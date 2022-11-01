В Совфеде РФ предложили расширить допустимые пределы самообороны

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Член комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Ольга Ковитиди выступила с инициативой расширить допустимые пределы самообороны. Об этом сообщает газета "Известия".

По словам сенатора, в УК РФ следует внести нормы, которые будут учитывать разницу в силе сторон по делам о превышении пределов самообороны.

Ковитиди обратила внимание на то, что большинство убийств происходит на фоне продолжительного домашнего насилия в отношении женского пола, и те, защищая себя и своих детей, могут превысить пределы самообороны. Следовательно, по мнению члена комитета СФ, в таких ситуациях важно учитывать, что одна сторона слабее физически.

"Часто превышение пределов допустимой обороны является единственным гарантированным вариантом пресечения вреда, который может быть причинен женщине", – указала сенатор.

В свою очередь, депутат Госдумы Анатолий Выборный уточнил, что между нужной обороной, ее пределами и превышением пределов достаточно тонкая грань. Однако гражданин все равно имеет право защищать себя при посягательстве на жизнь и здоровье.

При этом, парламентарий напомнил, что, согласно сегодняшним законам, адекватность реагирования того, кто применяет самооборону, должна соответствовать характеру нападения.

"Этот вопрос становится еще острее, когда связан с проблемой домашнего насилия, но перспектива расширения пределов самообороны в России, в частности, за счет внесения в УК норм, учитывающих разницу в силе сторон, весьма сомнительная", – пояснил депутат, подчеркнув, что нужны более четкие формулировки.

Адвокаты также поддерживают данную инициативу Ковитиди, подчеркивая, что вопрос самообороны на сегодняшний день является актуальным.

"У расширения пределов самообороны есть только один риск – в неправильной трактовке, когда умышленное убийство квалифицируется как самооборона, чтобы обвиняемый вышел из предельного срока наказания", – уточнила управляющий партнер консалтинговой компании Sona Private Consulting Наринэ Беглярова.

При этом некоторые правозащитники уверены, что внесение поправок в закон о самообороне не играет важной роли, так как при принятии решения о квалификации деяния учитывать физическую силу сторон при любых обстоятельствах должен суд.

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В России начали действовать новые правила контроля за оборотом оружия

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