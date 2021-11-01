16:16
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Москвичи смогут получить кешбэк при сдаче тестов на COVID-19: абонентам мобильного оператора Tele2 вернется на счет 10% от стоимости анализов в лаборатории "Гемотест", сообщает пресс-служба Tele2.
Предложение распространяется на стандартный ПЦР- и экспресс-тест, исследования на антитела к коронавирусу и комплексные анализы. Чтобы воспользоваться бонусом, пациенты должны получить промокод на сайте партнера акции. Для начисления кешбэка абонентам Tele2 нужно показать этот код в отделении "Гемотеста" до оплаты анализов. Акция продлится до 15 ноября 2021 года.
"Специальные предложения для пользователей Tele2 охватывают самые разные сферы жизни: путешествия, развлечения, онлайн-шопинг, обучение и, конечно, здоровье. Сегодня многие сдают ПЦР-тесты – анализ может потребоваться при въезде в другую страну и по возвращении из путешествия, при заселении в отель и посещении театра. Мы рады поддержать наших абонентов в это непростое время и предложить им полезный бонус", – заявил директор департамента по финансовым сервисам Tele2 Илларион Яловенко.
Ранее сообщалось, что в России этой осенью граждане обращались для сдачи ПЦР-тестов на COVID-19 в девять раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Исследование показало, что средняя стоимость ПЦР-тестов составила 2 226 рублей, что на 27% дороже, чем в прошлом году. На 807% (в девять раз) увеличился объем продаж штучных тестов. Количество тестов на антитела, которые были сделаны в частных клиниках за тот же период, сократилось за год на 20%, а их стоимость снизилась на 11% и составила 1 090 рублей.
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