В Госдуме оценили слова Собчак о продаже алкоголя и наркотиков людям с высшим образованием

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Идея телеведущей Ксении Собчак о продаже алкоголя и наркотиков только людям с высшим образованием является ерундой, заявил депутат Госдумы Сергей Леонов. Об этом сообщает News.ru.
В интервью Иде Галич Собчак объяснила, что разницы между выпивающими алкоголь и курящими траву нет.
Однако депутат Леонов считает, что критерием продажи спиртного может быть только возраст. По его словам, возрастной ценз 18+ подразумевает, что человек осознанно покупает алкоголь и отвечает за последствия. Он отметил, что количество употребления алкоголя и дальнейшее состояние зависят от человека, а не от его образования.
Депутат также подчеркнул, что существующих законов в сфере регулирования продажи и рекламы алкоголя достаточно, однако ведется дискуссия об увеличении возраста продажи горячительных напитков до 21 года.
"Еще одно из предложений – делать отдельные, закрытые для детей, кто младше 18 лет, помещения в магазинах, где этот алкоголь будет выставляться на витринах, куда можно будет войти по паспорту. Дети ходят в супермаркеты – красивые бутылки, интересно, реклама, завлекает это все дело, надо попробовать быстрее, что это такое, почему такие красивые бутылки", – заключил депутат.
Ранее в Минздраве рассказали, что уровень алкогольного психоза в Оренбургской, Курганской и Свердловской областях оказался выше среднероссийского. Именно в этих областях недавно зафиксировали массовые отравления суррогатным алкоголем.
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