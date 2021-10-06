Минфин предложил ужесточить ввоз белорусской водки и армянского коньяка – СМИ

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Минфин предложил обязать импортеров алкоголя из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) предоставлять банковскую гарантию в таможенные органы, сообщает газета "Ведомости".

Мера коснется только продукции, которая маркируется федеральными специальными марками, то есть крепкого алкоголя или вина.

Гарантия означает, что банк выплатит суммы акциза, если компания не заплатила или сделала это не в полном объеме. Новое требование поможет исключить риски неуплаты обязательных платежей в бюджет.

Сегодня банковские гарантии должны предоставлять в Федеральную налоговую службу только российские производители для приобретения спирта. Раньше они были обязательны и для импортеров, однако с 2021 года власти отменили это требование.

Теперь предложили вернуть, поскольку в этом году у недобросовестных импортеров c территории ЕАЭС появилась возможность получать официально марки в Росалкогольрегулировании, наносить их на продукцию и ввозить в Россию, но при этом не платить акциз.

В Центре исследований федерального и региональных рынков алкоголя сообщают, что из стран ЕАЭС в основном ввозятся коньяк и бренди из Армении и водка из Белоруссии. Кроме того, есть небольшие поставки армянских вин.

Ранее в Роскачестве установили, что каждая третья бутылка коньяка в России – подделка. Всего они изучили напиток 47 брендов, произведенных как в разных регионах РФ, так и во Франции, Грузии, Армении, Молдавии.

По словам специалистов, в напитке не должно содержаться дешевых пшеничных или картофельных сортов. Такие нарушения выявили в напитках 15 марок.

