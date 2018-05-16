Эксперты назвали поддельной каждую третью бутылку коньяка в России

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Эксперты Роскачества установили, что каждая третья бутылка коньяка в России – подделка. Всего они изучили напиток 47 брендов, произведенный как в разных регионах РФ, так и во Франции, Грузии, Армении, Молдавии.

Спиртное поверили на безопасность, качество и подлинность. Кроме того, эксперты вычислили количество сахара в напитках, изучили их органолептические и физико-химические показатели, и проверили их на наличие средних эфиров, альдегидов, метилового спирта, летучих кислот, токсичных элементов, красителей и ароматизаторов. Отдельно была проверена крепость коньяков.

Коньяк, по словам специалистов, должен быть сделан только из коньячного спирта. В нем не должно содержаться более дешевых пшеничных или картофельных сортов. Такие нарушения выявили в напитках 15 марок. Анализ проводили изотопным методом, который не включен в перечень ГОСТа. По закону коньяки не считаются поддельными, но Роскачество исключило их из рейтинга.

Ароматизаторы специалисты нашли в напитках пяти торговых марок, а вот синтетических красителей в коньяках не нашли. Продукция четырех брендов не прошла проверку на выдержку.

Эксперты не обнаружили в напитках некачественного сырья, нарушений массовой концентрации метилового спирта, свинца, ртути, мышьяка и кадмия. Крепость всех напитков также оказалась в норме, сообщает "Российская газета".

Ранее специалисты Роскачества заявляли, что не менее 20 процентов коньяка в российских магазинах нельзя называть таковым из-за состава напитков. Большая часть спиртного не прошедшего квалификацию стоит от 370 до 450 рублей. Речь шла о содержании невиноградного спирта в напитках.

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