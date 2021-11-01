Эксперт рассказала, как защититься от кражи денег с бесконтактной карты

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Фото: depositphotos/ilkaydede
Защититься от мошенников, которые могут украсть деньги с банковской карты, можно, установив лимиты снятия, рассказала менеджер по развитию бизнеса группы компаний Angara Анна Михайлова. Об этом сообщает агентство "Прайм".
Также она посоветовала не использовать основные дебетовые карты с большим объемом средств для оперативных платежей.
По словам Михайловой, существуют рабочие прототипы вирусов, которые способны через мобильное устройство ретранслировать мошеннику данные карты и процесс оплаты.
"Обезопасить себя от подобных вирусов можно стандартными методами цифровой гигиены: не давать доступа к мобильному телефону неизвестным людям, устанавливать приложения только из официальных источников, использовать по возможности программы защиты", – пояснила эксперт.
Михайлова также посоветовала отключать функцию NFC на мобильном устройстве, когда она не используется.
Ранее сообщалось, что в Москве появились мошенники, которые при личном звонке предлагают привязать QR-код вакцинированного от коронавируса к банковским картам.
В столичном Депздраве подчеркнули, что ни сотрудники департамента здравоохранения, ни работники поликлиник не обзванивают граждан с предложением о привязке QR-кода. Такие действия предпринимают только злоумышленники.
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