Синоптики рассказали о погоде в Москве 1 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Теплая и без осадков ожидается в столичном регионе 1 ноября, сообщает портал "Метеоновости".

При переменной облачности максимальная температура воздуха в Москве составит +9...+11 градусов, а по области – +8...+13 градусов. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду.

По словам специалистов, на оси гребня антициклона днем 1 ноября сохранится сухая и солнечная погода со среднесуточной температурой воздуха выше нормы на пять градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в России в предстоящем ноябре. Метеоролог заявил, что температура воздуха будет выше нормы почти на всей европейской части страны.