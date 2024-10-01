Девочка в Подмосковье была повторно госпитализирована с крупным комком волос в желудке

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В Московском областном научно-исследовательском клиническом институте имени Владимирского врачи извлекли из желудка 13-летней девочки комок волос. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Отмечается, что подросток поступила в больницу с волосяным комком, трихобезоаром, размером 5 на 8 сантиметров.

Заведующий отделением эндоскопии Александр Вербовский заявил, что ранее у девочки уже была открытая хирургическая операция на желудке из-за огромного трихобезоара. При этом он отметил, что в этот раз волосяной комок оказался умеренных размеров, поэтому было принято решение провести малоинвазивное лечение.

"При помощи специального эндоскопического ножа трихобезоар был фрагментирован и в общей сложности мы извлекли из желудка 10 частей размером до 7 сантиметров. Таким образом, эндоскопическое лечение позволило излечить пациентку и уберечь от большой хирургической операции", – рассказал Вербовский.

В Минздраве Московской области подчеркнули, что сейчас девочка чувствует себя хорошо и уже выписана на амбулаторное лечение.

Ранее хирурги Морозовской детской больницы провели похожую операцию 16-летней девочке. Оказалось, что ком занял почти весь объем желудка и двенадцатиперстной кишки. После успешно проведенной операции спустя 12 дней пациентка была выписана, а родителей призвали сделать подростку короткую прическу.