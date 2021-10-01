В мэрии заявили о готовности московской медицины к росту заболеваемости COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Гришкин Денис
Руководитель департамента торговли и услуг города Алексей Немерюк заявил, что в настоящее время столичные власти не считают наметившийся рост заболеваемости COVID-19 в Москве опасным. По его словам, система здравоохранения готова. Об этом он сообщил в фире телеканала "Россия-24".
"Рост идет. Может быть, он не такой быстрый, как имел место весной, но медицина московская готова к таким цифрам, здесь нет чего-то такого сейчас опасного", – сказал он.
По словам Немерюка, некоторые крупные торговые центры не так четко соблюдают требования по контролю за соблюдением масочного режима. Но он также отметил, что москвичи стали более социально ответственными.
Глава департамента добавил, что бдительность людей ослабевает в торговых центрах из-за больших площадей, поэтому за соблюдением масочного режима тут нужно особенно следить.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России не будут объявлять локдаун из-за роста заболеваемости коронавирусом.
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