Москвичей предупредили о высоком атмосферном давлении

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Синоптики предупредили жителей Москвы о высоком атмосферном давлении в воскресенье, 4 октября. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"Максимального значения, 1011 гектопаскаля, атмосферное давление достигнет в воскресенье, 4 октября. Это выше нормы на 12 единиц", – сообщили специалисты.

Заявленное значение приблизительно соответствует 758 миллиметрам ртутного столба. Несмотря на высокий показатель, рекорд 1942 года, когда было зафиксировано 1017,5 гектопаскаля, побит не будет.

Для Москвы и области нормой можно считать атмосферное давление 747–749 миллиметров ртутного столба.

Синоптики предупредили, что высокое атмосферное давление может негативно сказаться на людях с диагностированными хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Это касается граждан с гипертонией и перенесших инфаркт или инсульт.

Ранее метеорологи рассказали о погоде в предстоящем октябре. Средняя температура воздуха в России во второй месяц осени будет на 1-2 градуса выше нормы, считают эксперты. На уровне средних многолетних значений этот показатель останется в Эвенкии, на западе Якутии, в Туруханском районе Красноярского края, Забайкальском крае и на юге Сибирского федерального округа.

