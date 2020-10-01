Москвичей предупредили о высоком атмосферном давлении

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Синоптики предупредили жителей Москвы о высоком атмосферном давлении в воскресенье, 4 октября. Об этом сообщает портал "Метеоновости".
"Максимального значения, 1011 гектопаскаля, атмосферное давление достигнет в воскресенье, 4 октября. Это выше нормы на 12 единиц", – сообщили специалисты.
Заявленное значение приблизительно соответствует 758 миллиметрам ртутного столба. Несмотря на высокий показатель, рекорд 1942 года, когда было зафиксировано 1017,5 гектопаскаля, побит не будет.
Для Москвы и области нормой можно считать атмосферное давление 747–749 миллиметров ртутного столба.
Синоптики предупредили, что высокое атмосферное давление может негативно сказаться на людях с диагностированными хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Это касается граждан с гипертонией и перенесших инфаркт или инсульт.
Ранее метеорологи рассказали о погоде в предстоящем октябре. Средняя температура воздуха в России во второй месяц осени будет на 1-2 градуса выше нормы, считают эксперты. На уровне средних многолетних значений этот показатель останется в Эвенкии, на западе Якутии, в Туруханском районе Красноярского края, Забайкальском крае и на юге Сибирского федерального округа.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: