Желтый уровень погодной опасности продлен в Москве из-за ветра

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Желтый уровень погодной опасности продлен в столичном регионе до 21:00 2 октября из-за прогнозируемого ветра. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

"Погода потенциально опасна", – говорится в сообщении. Предупреждение действует в столице с 09:00 30 сентября.

Ранее сообщалось, что атмосферное давление в Москве 1 октября достигло "барического дна" и побило рекорд 1954 года. Сейчас давление составляет 730,6 миллиметра ртутного столба.

Тем временем, по словам синоптиков, на текущей неделе Москву накроет волна тепла. Во вторник, 1 октября, воздух в городе может прогреться до +15 градусов.

В среду с отходом фронтальных разделов дожди начнут прекращаться, к утру температура понизится до плюс 5–7, днем будет на уровне +12, а во второй половине недели столицу накроет очередной волной тепла и влаги.

Четверг станет очень теплым – 15–16 градусов. В пятницу волна тепла пойдет на спад: показатели понизятся до 11–13 градусов. В то же время по ночам в последние дни рабочей недели прогнозируют не ниже 10–12 градусов.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова не исключила, что в октябре дневная температура может подняться и до +20 градусов.

