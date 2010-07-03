Желтый уровень погодной опасности продлен в Москве из-за ветра

Желтый уровень погодной опасности продлен в столичном регионе до 21:00 2 октября из-за прогнозируемого ветра. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
"Погода потенциально опасна", – говорится в сообщении. Предупреждение действует в столице с 09:00 30 сентября.
Ранее сообщалось, что атмосферное давление в Москве 1 октября достигло "барического дна" и побило рекорд 1954 года. Сейчас давление составляет 730,6 миллиметра ртутного столба.
Тем временем, по словам синоптиков, на текущей неделе Москву накроет волна тепла. Во вторник, 1 октября, воздух в городе может прогреться до +15 градусов.
В среду с отходом фронтальных разделов дожди начнут прекращаться, к утру температура понизится до плюс 5–7, днем будет на уровне +12, а во второй половине недели столицу накроет очередной волной тепла и влаги.
Четверг станет очень теплым – 15–16 градусов. В пятницу волна тепла пойдет на спад: показатели понизятся до 11–13 градусов. В то же время по ночам в последние дни рабочей недели прогнозируют не ниже 10–12 градусов.
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова не исключила, что в октябре дневная температура может подняться и до +20 градусов.
"Погода": какая погода ожидает москвичей в начале октября
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