Атмосферное давление в столице побило рекорд 1954 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Атмосферное давление в Москве 1 октября достигло "барического дна" и побило рекорд 1954 года, сообщил ведущий научный сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, сейчас давление составляет 730,6 миллиметров ртутного столба, что уже ниже, чем было 1 октября 1954 года. Тогда зафиксировали 733 миллиметров ртутного столба.

"Таким образом, мы оказались на рекордном "барическом дне", – цитирует синоптика Агентство "Москва".

Ранее сообщалось, что на предстоящей неделе Москву накроет волна тепла. Температура окажется на три–пять градусов выше средних многолетних значений. 1 октября может потеплеть до 15 градусов.

В среду с отходом фронтальных разделов дожди начнут прекращаться, к утру температура понизится до плюс 5–7, днем будет на уровне плюс 12, а во второй половине недели столицу накроет очередной волной тепла и влаги.

Четверг станет очень теплым – 15–16 градусов. В пятницу волна тепла пойдет на спад: показатели понизятся до 11–13 градусов. В то же время по ночам в последние дни рабочей недели прогнозируют не ниже 10–12 градусов. Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова не исключила, что в октябре дневная температура может подняться и до 20 градусов.

До утра 2 октября в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности из-за порывистого ветра. Синоптики также добавили, что следующая неделя ознаменуется обложными дождями. Ожидается до 25 миллиметров осадков, или 40 процентов месячной нормы.