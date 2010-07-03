Атмосферное давление в столице побило рекорд 1954 года

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Атмосферное давление в Москве 1 октября достигло "барического дна" и побило рекорд 1954 года, сообщил ведущий научный сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По его словам, сейчас давление составляет 730,6 миллиметров ртутного столба, что уже ниже, чем было 1 октября 1954 года. Тогда зафиксировали 733 миллиметров ртутного столба.
"Таким образом, мы оказались на рекордном "барическом дне", – цитирует синоптика Агентство "Москва".
Ранее сообщалось, что на предстоящей неделе Москву накроет волна тепла. Температура окажется на три–пять градусов выше средних многолетних значений. 1 октября может потеплеть до 15 градусов.
В среду с отходом фронтальных разделов дожди начнут прекращаться, к утру температура понизится до плюс 5–7, днем будет на уровне плюс 12, а во второй половине недели столицу накроет очередной волной тепла и влаги.
Четверг станет очень теплым – 15–16 градусов. В пятницу волна тепла пойдет на спад: показатели понизятся до 11–13 градусов. В то же время по ночам в последние дни рабочей недели прогнозируют не ниже 10–12 градусов. Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова не исключила, что в октябре дневная температура может подняться и до 20 градусов.
До утра 2 октября в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности из-за порывистого ветра. Синоптики также добавили, что следующая неделя ознаменуется обложными дождями. Ожидается до 25 миллиметров осадков, или 40 процентов месячной нормы.
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