Осенний призыв стартовал в России

07:16
07:16
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Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Осенний призыв в Вооруженные силы начинается во вторник, 1 октября, в России. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Евгения Бурдинского.
Сообщается, что ряды российской армии должны пополнить около 132 тысяч человек. Это на три тысячи меньше, чем прошедшей весной.
Традиционно призыв не затронет педагогических работников. При этом граждан, проживающих в сельской местности и занятых на уборочных работах, начнут призывать с 15 октября.
Согласно данным Минобороны, в Западном военном округе созданы 902 призывные комиссии, в Центральном – 1083, в Южном – 377, в Восточном – 243. Кроме того, еще 67 комиссий будут работать на Северном флоте.
В ведомстве напомнили, что в этом году в законодательство РФ внесены изменения. Так, с 1 сентября граждане, имеющие право на освобождение или отсрочку, могут от них отказаться. Для этого придется написать соответствующее заявление, которое будет приобщаться к протоколу заседания призывной комиссии.
Также среди нововведений появилась возможность досрочного увольнения с военной службы. Для этого у военнослужащего должны быть определенные обстоятельства.
Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ заверил, что к призывникам из районов, пострадавших от паводков, в ходе кампании отнесутся особенно внимательно. Также он попросил в ходе призывной кампании обратить внимание на качественное выполнение медицинского освидетельствования призывников.
Ранее Союз комитетов солдатских матерей выступил за отмену военного призыва в армию. Министр обороны Сергей Шойгу подтвердил возможность подобного решения.
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