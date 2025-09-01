Нейропсихолог Колобова: кубик льда поможет избавиться от тревожных воспоминаний

Фото: depositphotos/yacobchuk1

Прикладывание кубика льда к запястью и быстрые движения глазами помогают отвлечься от неприятных воспоминаний. Об этом Москве 24 рассказала нейропсихолог Светлана Колобова.

По ее словам, когда тревожные мысли, грустные воспоминания не отпускают и мешают сосредоточиться, переключиться помогают простые телесно-ориентированные техники.





Светлана Колобова нейропсихолог Например, можно на время прижать кончик языка к небу и сосредоточиться на этом движении. Либо взять кусочек льда и приложить его к запястью. Также помогают горизонтальные саккады: быстрые и интенсивные движения глаз вправо-влево. Порой пяти-шести раз бывает достаточно, чтобы переключить внимание.

Но лучше всего, по мнению специалиста, работает проговаривание вслух своих переживаний и мыслей, связанных с навязчивым воспоминанием.

"Например, часто из головы не выходят ситуации, в которых мы не смогли отреагировать на агрессию. Кто-то обидел, оскорбил, а в ответ вовремя не нашлось нужных слов. Инцидент как бы не завершился. Теперь это не отпускает, и сценарий продолжает обыгрываться в мыслях. Тогда надо эмоционально проговорить, а лучше даже прокричать все, о чем надо было сказать раньше. В таком случае мы как бы обманем мозг, дав ему понять, что конфликт исчерпан", – пояснила Колобова.

