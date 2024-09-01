Максим Руднев: для семей участников СВО в Москве предусмотрен широкий спектр мер поддержки

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Семьи участников специальной военной операции, проживающие в столице, могут рассчитывать на широкий перечень льгот. Среди них ряд льгот касается образования детей всех возрастов, отметил руководитель исполкома партии "Единая Россия", волонтер Максим Руднев.

В преддверии 1 сентября он напомнил, что к таким мерам поддержки, в частности, относится возможность внеочередного зачисления детей от полутора лет в детские сады, а также внеочередной перевод в детский садик или школу, которые находятся ближе к месту жительства семьи. Также полагается ежемесячное пособие на детей в размере 100% прожиточного минимума ребенка.

"Семьи участников СВО, добровольцев, контрактников, освобождены от оплаты за посещение городских и муниципальных детсадов. С первого по 11-й класс дети участников спецоперации обеспечены бесплатным двухразовым горячим питанием, а студентам колледжей предоставляется бесплатный горячий обед", – напомнил Максим Руднев.

В группы продленного дня с первого по шестой класс детей участников СВО зачисляют в первоочередном порядке – от оплаты продленки семьи освобождены. Бесплатными для них также являются занятия в кружках и секциях допобразования в школах.

"Есть и другие важные меры поддержки. Например, город готов помогать в поиске работы членам семей участников СВО. При необходимости специалисты окажут психологическую помощь, также семьи бойцов могут в любой момент рассчитывать на консультации по юридическим вопросам", – заключил Руднев.

Между тем семьи участников СВО могут оформить субсидию на оплату ЖКУ в Москве, в случае если на оплату коммунальных счетов у них уходит более 10% совокупного дохода. В такой ситуации не учитываются доходы военнослужащего и задолженность по квартплате. Кроме того, участники СВО также могут вносить только половину от общей суммы за содержание жилого помещения и наем, а также взноса на капитальный ремонт. Для этого им нужно предоставить удостоверения ветерана боевых действий.

