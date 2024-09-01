В Восточном административном округе завершился "Марафон добра"

Фото: пресс-служба "Марафон добра"

"Марафон добра" – это акция "Соберем ребенка в школу!" для детей из новых регионов – учеников Амвросиевской школы-интерната №4 в ДНР, которую организовал Центр Поддержки семьи и детства "Ладошка счастья".



В течение месяца жители районов Восточного округа приносили одежду, канцтовары и другие школьные принадлежности. Присоединились некоммерческие организации, представители бизнеса, многие неравнодушные жители.



"В очередной раз наши неравнодушные жители показали, что добро – это просто, особенно если творить его всем вместе, в едином искреннем порыве", – отметила координатор социальных проектов города, эксперт конкурса "Добро – это просто!" Людмила Митрюк.



Вещи, собранные на "Марафоне добра", включили в 29-й гуманитарный конвой от Восточного округа, который отправили в новые регионы и на передовую.

Москвичи передали детям из новых регионов России более 50 тысяч единиц канцелярских товаров и других предметов в рамках ежегодной акции "Соберем ребенка в школу". До 30 сентября школьные предметы принимают в 20 пунктах сбора в разных округах столицы.

Жители столицы принесли в пункты сбора 314 школьных рюкзаков, 543 пенала, 357 комплектов школьной и спортивной формы для мальчиков и девочек.