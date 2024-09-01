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01 сентября, 09:41

Общество

Аэропорты Московского региона работают штатно после снятия ограничений

Фото: 123RF/TEA

Аэропорты Московского региона работают штатно после снятия ограничений с 09:05. Об этом заявил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

По его словам, для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов ночью и утром 1 сентября на работу аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский вводились временные ограничения. В результате на запасные аэродромы ушли 43 самолета.

Всего на вылет было задержано суммарно 74 рейса.

"Экипажи ВС, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов принимали все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов", – сказал Кореняко.

Всего на подлете к Москве были сбиты 11 беспилотников. Об этом ранее рассказал Сергей Собянин.

Один сбитый беспилотник в результате падения повредил отдельно стоящее техническое помещение Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ). Угрозу работе заводу не выявили. Позже уровень сложности пожара на МНПЗ был понижен до второго.

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