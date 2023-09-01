Психолог объяснил, почему людям бывает трудно уйти от плохого партнера

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Разорвать отношения с плохим партнером бывает трудно из-за чередования негативных моментов с позитивными. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на американского специалиста по поведенческой терапии Сета Гиллихана.

Он предупредил, что неудачные отношения могут вызывать зависимость из-за склонности человека надеяться на лучшее. В такой ситуации даже небольшие положительные изменения не дают расстаться с партнером.

Психолог считает, что подобные чувства испытывают животные, которые в рамках эксперимента после нажатия на рычаг получают лакомство. Однако уточняется, что еда выдается рандомно – иногда достаточно нажать один раз, а в другой ситуации требуется задействовать рычаг пять или даже 20 раз.

Гиллихан объяснил, что все дело в поощрении, которое заставляет как животное, так и человека действовать одним и тем же образом в надежде на результат. Поэтому люди, получившие небольшое количество позитивных эмоций, не могут поставить точку в отношениях, которые их большую часть времени не удовлетворяют.

Чтобы избежать такой ловушки, следует внимательно наблюдать за своим поведением и замечать закономерности, посоветовал эксперт. Он также рекомендовал полностью исключить контакт с партнером, который вызывает негативные эмоции.

Ранее психолог Маргарита Алексеева предупредила, что не стоит увлекаться слежкой за бывшими возлюбленными, поскольку это негативно отражается на психике. По ее словам, мозг воспринимает общение с бывшими как продолжение романа.

Эксперт объяснила, что в таком состоянии человек не сможет обзавестись новыми знакомствами, поскольку еще есть надежда на возобновление отношений. Как правило, слежка сопровождается только негативными эмоциями, добавила психолог.



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