Психолог рассказала, как наладить отношения с тещей

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Психолог Наталья Безгина рассказала, что для налаживания отношений с тещей необходимо соблюдать семейные традиции, уважать родителей своей супруги и знать личные границы. Об этом сообщает News.ru.

"Вы можете не любить тещу, но уважать – обязательно. И наоборот. Относитесь к теще так, как вы хотели бы, чтобы к вашей матери относился близкий человек: не оскорбляйте, предлагайте помощь, не подчеркивайте недостатки, не будьте высокомерным", – отметила эксперт.

При этом психолог заявила, что если между супругами происходят ссоры, то не нужно переносить злость после конфликта на тещу, которая не несет ответственность за совместную жизнь пары.

"Супружеская система создается двумя взрослыми людьми, вынося сор из избы, рискуете помириться с супругой, но иметь напряженные отношения с тещей", – заверила Безгина.⠀

Кроме того, психолог считает ошибкой игнорирование семейных традиций. Как она утверждает, родители – хранители обычаев и пренебрежение устоями может закончиться недопониманием между поколениями, особенно между тещей и зятем.

Ранее семейный психотерапевт и детский психолог Наталья Наумова рассказала, как эффективно заканчивать конфликты и решать возникающие в семейных отношениях проблемы. По словам специалиста, важно прорабатывать детские отношения со своими родителями и делать выводы из них, чтобы брать ответственность за свою жизнь и эмоции. В том числе необходимо давать себе ценность.

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