Психолог назвала способ справиться с частыми конфликтами в семье

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Семейный психотерапевт и детский психолог Наталья Наумова рассказала, как эффективно заканчивать конфликты и решать возникающие в семейных отношениях проблемы. Об этом сообщает News.ru.

По словам специалиста, важно прорабатывать детские отношения со своими родителями и делать выводы из них, чтобы брать ответственность за свою жизнь и эмоции. В том числе необходимо давать себе ценность.

"Тогда конфликты становятся легко решаемы, потому что есть возможность высказать свою точку зрения, задать друг другу вопросы, рассказать о своих чувствах, переживаниях и прийти к компромиссу", – отметила Наумова.

Психолог посоветовала в конфликтных ситуациях не советовать партнеру, как ему стоит себя вести. Лучшим решением будет оказание помощи без обвинений друг друга.

В случае если ссоры избежать не удалось, кто-то из партнеров должен сделать первый шаг к примирению. Зачастую достаточно начать говорить и обратить внимание собеседника на свои чувства, подчеркивает Наталья Наумова.

"Неважно, кто идет на сближение, главное, что любящие супруги могут потерять друг друга и разрушить свою семью только из-за того, что кто-то до сих пор находится в детском конфликте, который прокручивается во взрослом возрасте", – объяснила психотерапевт.

Эксперт также добавила, что можно обратиться к семейному психологу, если конфликтная ситуация зашла в тупик.

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