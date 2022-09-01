Памфилова для поддержки СВО призвала не ходить на концерты тех, кто оскорбляет РФ

Фото: Агентство "Москва"/Авилов Александр
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова для поддержки специальной военной операции РФ по защите ЛНР и ДНР призвала не посещать концерты тех, кто оскорбляет страну. Об этом сообщает радио КП.
"Может быть, не покупай билет на концерт какого-нибудь оборотня, который вчера жил-жил прекрасно здесь, был артистом каким-то, греб деньги, зарабатывал, а завтра стало выгоднее - облил Россию грязью", – отметила глава ЦИК.
Она подчеркнула, что на сегодняшний день российские военнослужащие проливают кровь за государство, и поэтому каждый гражданин обязан вносить вклад в рамках своих возможностей.
Однако Памфилова заявила об отсутствии необходимости травить таких музыкантов, но подчеркнула, что больше не пойдет на концерт исполнителя, который еще недавно был любимым, за такие шаги.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов заявил, что покупающим билеты на концерты артистов, не поддержавших специальную военную операцию на Украине, необходимо задуматься о моральной стороне вопроса.
Он отмечал, что о запрете творчества некоторых музыкантов и актеров речи не идет. По его словам, покупая билеты на концерт или на фильм такого артиста, люди создают ему дополнительную популярность.
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