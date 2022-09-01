В РФ предложили ввести на госуслугах возможность отзыва согласия на обработку данных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Минцифры предложило ввести на портале госуслуг возможность отзыва всех согласий на обработку всех персональных данных, которые давал гражданин. Об этом сообщил глава министерства Максут Шадаев на совещании Владимира Путина с правительством.

По его словам, для этого в личном кабинете пользователя на портале нужно создать список всех согласий, которые он дал, чтобы человек мог отозвать каждое из них. Кроме того, после этого действия гражданина организация также обязана удалить его данные.

"Здесь требуется немного законодательно отрегулировать данную историю, сделать реестр таких согласий", – сказал Шадаев.

Глава Минцифры добавил, что человек практически никогда точно не помнит, кому он дал свои персональные данные, поэтому он не может отозвать соответствующее соглашение.

Ранее Минцифры выступило с инициативой по запуску на портале госуслуг сервиса для подтверждения личности в бытовых ситуациях. К таким ситуациям относится подтверждение права бесплатного проезда и возраста при покупках в магазине для получения скидки, а также при посещении мероприятий с ограничениями на вход, визите в офисные центры с пропускной системой и прочее.

