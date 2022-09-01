Аналитики заявили, что россияне стали реже покупать презервативы

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В российских аптеках зафиксировали снижение спроса на презервативы. Об этом сообщает издание "Ведомости".

Отмечается, что за 7 месяцев в 2022 года в России купили на 16,4% меньше продукции в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. По данным аналитической компании DSM Group, снижение спроса наблюдалось каждый месяц.

Однако в марте текущего года был зафиксирован рост продаж презервативов, сообщили аналитики. В апреле спад продаж презервативов составил 30 процентов по сравнению с прошлым годом.

В компании NielsenIQ отметили, что в торговых сетях спрос на средство контрацепции снизился на 6,6%.

DSM Group считает причиной снижения продаж интересом россиян к покупкам на других площадках, например на маркетплейсах. Там в 2022 году приобрели презервативов в 3,4 раза больше, чем годом ранее, отметили исследователи.

Всего в 2022 году россияне купили 1,4 миллиона упаковок презервативов, сообщили аналитики.

Ранее сообщалось, что в России стали наблюдаться проблемы с поставками товаров для секс-шопов. Один из создателей магазина для взрослых сообщил в разговоре со СМИ, что закупки товаров из США приостановили. Кроме того, в данной сфере стали наблюдать увеличение стоимости логистических услуг и времени доставки из Китая и Европы. По словам бизнесмена, цены на интимную продукцию сохранились за счет курса рубля и импортозамещения.