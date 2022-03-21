В Роскачестве назвали надежных производителей презервативов

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К лучшим отечественным презервативам Роскачество отнесло контрацептивы барьерной защиты Hasico, произведенные ООО "Кит". Об этом сообщает радио КП.

"Изделия прочные, недеформированные, без повреждений. В их составе не выявлено превышения по содержанию формальдегида, тяжелых металлов и других опасных веществ", – говорится в сообщении.

К надежным презервативам ведомство также отнесло отечественные от Torex и импортные от Okamoto и in Time. При этом россиян призвали не покупать российские изделия "Гладиатор", китайские "Гороскоп любви" и "Страсть", "Гусарские" и Contex Classic из Таиланда.

Ранее сообщалось, что в российских магазинах зафиксирован резкий спрос на средства барьерной контрацепции. Так, с 28 февраля по 6 марта продажи презервативов в аптеках выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 17%, до 540,7 тысячи упаковок.

