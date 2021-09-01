В Москве выявлено 1 229 новых случаев COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

В Москве за сутки выявили 1 229 новых случаев коронавируса, скончались 47 пациентов. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Специалисты рассказали, что за этот же период в столице выздоровели 1 936 человек. Всего вылечились от коронавирусной инфекции 1 448 644 человека.

В Оперштабе напомнили, что вакцинация помогает стране бороться с коронавирусом. Сделать прививку от COVID-19 можно в одном из центров вакцинации на базе поликлиник или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах.

За последние сутки в России подтвердили 18 368 новых случаев коронавируса в 85 регионах. В 1 260 (6,9%) из них не было клинических проявлений.

Всего в России зарегистрировано 6 937 333 случая (+0,27%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьший темп прироста зафиксирован в Москве – 0,08%, Московской области – 0,13%, Республике Алтай – 0,14%.

