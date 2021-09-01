Астролог назвала знаки зодиака, которым повезет в сентябре

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Астропсихолог Инга Лозанчич в интервью Москве 24 рассказала, какие знаки зодиака будут более удачливыми в сентябре. Она также объяснила, какие бонусы и угрозы несет новый месяц.

В целом специалист отметила, что предстоящий сентябрь окажется очень благоприятным для целеустремленных людей: можно будет не только многое сделать, но и увидеть некоторые результаты своих трудов.

Однако есть в первом месяце осени и определенные опасности. "Поскольку Солнце и Марс встанут в оппозицию к Нептуну, это может спровоцировать иллюзии, сомнения, нерешительность. Увериться, настроиться на решительные действия поможет внутренняя работа над собой, медитации, жизнеутверждающие установки", – рассказала астропсихолог.

При этом такое положение Нептуна может помочь творческим людям. "Это и те, кто занимается творческой деятельностью профессионально, и те, для кого сама жизнь как искусство, люди с особым подходом ко всему", – пояснила эксперт.





Инга Лозанчич астропсихолог В сентябре на одной волне с этими аспектами окажутся представители знаков зодиака, которых можно отнести к творческим – они более чувственны, мечтательны и эмоциональны: Рыбы, Тельцы, Раки и Скорпионы.

С другой стороны, представителям "знака месяца" – Девам – в этот период стоит с осторожностью подходить к важным вопросам, рекомендует астропсихолог.

"В сентябре Солнце идет по знаку Девы. У Солнца много хороших аспектов, значит, у этого знака будет много возможностей показать себя. Но оппозиция к Нептуну может активизировать нерешительность и чувствительность, иллюзии негативного характера. И хоть Девам свойственен продуманный подход к жизни, сейчас расчеты и ожидания могут подвести", – рассказала специалист.

Такие риски относятся и к другим знакам зодиака в сентябре. Поэтому общая рекомендация астропсихолога для предстоящего месяца – полагаться на сердце, а не на рассудок.

"Планирование может давать сбои. Чтобы иллюзии и игры разума не завели в тупик, решающую роль стоит отвести внутреннему голосу", – заключила она.

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