Приложение для электронного паспорта создано – Чернышенко

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что в стране разработали приложение "Мобильный идентификатор" для электронного паспорта. Об этом сообщает ТАСС.

"Там все уже создано, вопрос в сертификации и криптозащите ключей электронных квалифицированных подписей", – заявил представитель правительства.

По словам Чернышенко, на данный момент не осталось невыполненных поручений по данному проекту.

Ранее в мае 2020 года сообщалось, что Минкомсвязь РФ предлагает провести в Москве эксперимент, в рамках которого жители столицы смогут получить государственные и муниципальные услуги по приложению вместо паспорта.

Тест системы был запланирован на уровне проекта нормативного акта, согласно которому должен был пройти с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года. По словам министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максута Шадаева, приложение может заменить паспорт в 9 случаях из 10.

