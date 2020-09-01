Еще 1 262 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В столице еще 1 262 пациента вылечились от COVID-19, всего выздоровели более 215 тысяч человек. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 215 тысяч 383", – сказала Ракова.
Вице-мэр напомнила, что врачи после лечения проводят специальные исследования, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания. Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы.
Сергей Собянин считает, что Москва победит коронавирус максимум в течение полугода. По его словам, над этим работают ученые как в России, так и во всем мире.
В августе Минздрав РФ зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики коронавируса – "Спутник V". Препарат разработали в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко уточнил, что вакцина будет бесплатной. Отслеживать состояние здоровья россиян, которые получат ее, станут с помощью специального ресурса. Для этих целей появится приложение.
Прививать детей в этом году не собираются. Мурашко объяснил, что к вопросу об их вакцинации власти вернутся только тогда, когда появится полное понимание картины о влиянии вакцины на детский организм.
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