Еще 1 262 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице еще 1 262 пациента вылечились от COVID-19, всего выздоровели более 215 тысяч человек. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 215 тысяч 383", – сказала Ракова.

Вице-мэр напомнила, что врачи после лечения проводят специальные исследования, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания. Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы.

Сергей Собянин считает, что Москва победит коронавирус максимум в течение полугода. По его словам, над этим работают ученые как в России, так и во всем мире.

В августе Минздрав РФ зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики коронавируса – "Спутник V". Препарат разработали в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко уточнил, что вакцина будет бесплатной. Отслеживать состояние здоровья россиян, которые получат ее, станут с помощью специального ресурса. Для этих целей появится приложение.

Прививать детей в этом году не собираются. Мурашко объяснил, что к вопросу об их вакцинации власти вернутся только тогда, когда появится полное понимание картины о влиянии вакцины на детский организм.

