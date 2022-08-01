"Радио 1" установило рекорд по продолжительности марафона интервью с одним ведущим

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

"Радио 1" установило рекорд России по продолжительности марафона интервью с одним ведущим. Прямой эфир директора АНО "Нестеренко центр" Кристины Никитиной, в ходе которого выступили около 50 спикеров, продлился 24 часа, сообщает "Радио 1".

Марафон стартовал в 12:00 субботы, 30 июля, и завершился в 12:00 воскресенья, 31 июля. Рекорд зафиксировал официальный представитель Книги Рекордов России Станислав Коненков.

Собеседниками Никитиной стали известные политики, экономисты, спортсмены, певцы, актеры, представители общественных организаций и эксперты в различных областях.

В частности, на вопросы журналистки ответили заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко, бизнесмен Андрей Ковалев, двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина, певица Диана Гурцкая, актер и депутат Госдумы Николай Бурляев, трехкратный олимпийский чемпион и член Совфеда Александр Карелин и финалист проекта "Голос" Василий Пасечник.

Ранее сообщалось, что 103-летняя жительница Швеции Рут Ларссон стала самым старым человеком, совершившим прыжок с парашютом в тандеме. Женщина установила мировой рекорд, совершив прыжок в городе Мутала в 240 километрах юго-западнее Стокгольма. Успешно приземлившись, Ларссон призналась, что осталась довольна полетом.