Москвичам рассказали о погоде 1 августа

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В понедельник, 1 августа, в столичном регионе ожидается переменная облачность без осадков. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"Максимальная температура воздуха в Москве составит 24...26 градусов, по области – 21...26 градусов. Ветер юго-восточный 2–7 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 40%", – говорится в сообщении.



Отмечается, что в первый день августа погода в столице будет с комфортными термическими условиями: невысокая влажность, содержание кислорода в утренние часы повышенное и не будет заметного понижения, ультрафиолетовый индекс не высокий.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что на первой неделе августа воздух в Московском регионе и на всей европейской территории России прогреется до 30 градусов. Таким образом, температура воздуха будет выше нормы на 2–3 градуса.