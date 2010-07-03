Галкин раскритиковал россиян за реакцию на бедствия в стране

Фото: ТАСС/Михаил Почуев

Шоумен Максим Галкин раскритиковал общественность за реакцию на бедствия в России. Видео со своими размышлениями телеведущий опубликовал в Instagram, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Сперва Галкин назвал неискренними блогеров, которые призывали к борьбе с пожарами в Сибири ради популярности. Затем артист добавил, что его недовольство связано с "инфантильностью общества".

Он подчеркнул, что не хотел бы ограничивать заботу о лесах одной лишь картинкой в соцсети, поскольку от этого "лес не потухнет". Галкин посетовал на психологию россиян и призвал думать о проблемах заранее.

В Красноярском крае, Иркутской области, а также Республике Саха (Якутия) и Бурятии горит почти 3 млн га тайги, объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Журналист Андрей Малахов ранее раскритиковал присутствие бьюти-блогеров на трибунах во время парада Победы на Красной Площади.