Малахов возмутился присутствием блогеров на параде Победы

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Журналист Андрей Малахов раскритиковал присутствие бьюти-блогеров на трибунах во время парада Победы на Красной Площади.

Ведущий выложил в Twitter фото, на котором основательница салона красоты Лия Диянова вместе с подругой позирует на фоне военных.

"Не хочется о грустном, но как эта MARFA попала на Красную площадь? Делала мэйкап ветеранам?" – цитирует Малахова "Комсомольская правда".

Парад на Красной площади стал главным торжественным мероприятием празднования 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Центральным общественным событием было шествие "Бессмертного полка" по Красной площади, в котором прошли сотни тысяч москвичей с портретами своих родных и близких.

Завершились торжества праздничным салютом. Пиротехнику запускали с 34 точек по всему городу, всего прозвучало более 10 тысяч залпов.