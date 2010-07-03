Акция "Бессмертный полк" собрала более 10 млн россиян

В шествии "Бессмертного полка" приняли участие более 10 миллионов человек по всей России, сообщает РИА Новости. Такие цифры привела официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По ее словам, в стране состоялось 3,7 тысячи мероприятий. В Москве в акции "Бессмертный полк" приняли участие более 700 тысяч человек.
Люди прошли по Красной площади с портретами героев Великой Отечественной войны, чтобы почтить их память. Протяженность колонны составила чуть менее 4,5 километра.
Акция "Бессмертный полк" стартовала в 15:00. Горожане прошли маршем от метро "Динамо" до Красной площади.
Колонну шествия разделили на 26 секторов, в каждом из них работали волонтеры, обеспечивающие раздачу воды. Они также информировали людей о том, где находятся санитарные кабины. По маршруту следования колонны работало 58 полевых кухонь.
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