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09 мая, 19:06

Акция "Бессмертный полк" собрала более 10 млн россиян

общество 9 Мая

09 мая, 19:06

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Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В шествии "Бессмертного полка" приняли участие более 10 миллионов человек по всей России, сообщает РИА Новости. Такие цифры привела официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, в стране состоялось 3,7 тысячи мероприятий. В Москве в акции "Бессмертный полк" приняли участие более 700 тысяч человек.

Люди прошли по Красной площади с портретами героев Великой Отечественной войны, чтобы почтить их память. Протяженность колонны составила чуть менее 4,5 километра.

Акция "Бессмертный полк" стартовала в 15:00. Горожане прошли маршем от метро "Динамо" до Красной площади.

Колонну шествия разделили на 26 секторов, в каждом из них работали волонтеры, обеспечивающие раздачу воды. Они также информировали людей о том, где находятся санитарные кабины. По маршруту следования колонны работало 58 полевых кухонь.

К акции также присоединились Владимир Путин и Сергей Собянин.

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