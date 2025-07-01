Жительница США продала все свое имущество ради "бесконечного круиза"

Фото: 123RF/moisseyev

Жительница США 77-летняя Шерон Лейн продала все свое имущество и отправилась в "бесконечный круиз", передает Mirror.

Как сообщает издание, когда Лейн ступила на борт лайнера Villa Vie Odyssey, то ощутила "облегчение и радость". Женщина приняла решение отказаться от жизни на суше и провести минимум 15 лет на корабле, путешествуя по миру.

Она рассказал, что ей больше не нужно стирать белье или ходить за продуктами. По словам женщины, это дешевле, чем жизнь в Южной Калифорнии.

Villa Vie Odyssey является уникальным проектом жилого корабля для кругосветного путешествия, поскольку большинство пассажиров являются постоянными жителями, которые арендовали каюты на долгосрочной основе, а не туристами.

"Внутренняя каюта", которая является самым доступным вариантом, обойдется в 129 тысяч долларов за 15 лет. Кроме того, необходимо ежемесячно оплачивать либо 2 тысячи долларов, если речь идет о двухместном размещении, либо 3 тысячи долларов, если номер одноместный.

В эту стоимость входит питание, включая алкоголь, медицинские услуги, обслуживание номера, прачечная и Wi-Fi.

По словам генерального директора компании Микаэля Петтерсона, которой принадлежит лайнер, среди жителей корабля – лауреат Нобелевской премии мира, астронавт, бывший глава администрации Белого дома, ученые и врачи. Они делятся знаниями и опытом, из-за чего на лайнере создано уникальное сообщество.

Ранее вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексана Мкртчян рассказал, сколько будет стоить речной круиз из Москвы. Столичным туристам доступны короткие, средние и длительные круизы.

За 2–3 дня, например, можно отправиться в Углич, Мышкин, Тверь или Нижний Новгород. За 7–10 дней проходят туры по городам Золотого кольца России, из Москвы в Казань или в Санкт-Петербург. Наиболее длительным по времени будет путешествие по Волге с посещением множества городов, например, в Астрахани, Ростова-на-Дону, Волгограда.

Стоимость таких путешествий варьируется в среднем от 50 до 150 тысяч за неделю на одного человека. Цена будет зависеть как от уровня судна, так и от пакета включенных в тур услуг.