В павильонах "Здоровая Москва" горожане сдали более 630 тыс анализов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Самарин Евгений

В этом году жители столицы сдали свыше 630 тысяч анализов в павильонах "Здоровая Москва". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения столицы.

Руководитель Центра медицинской профилактики Депздрава Татьяна Елагина отметила, что ежедневно в павильонах проходят обследование свыше 3 тысяч человек.

"С начала старта проекта в этом году пациенты сдали более 630 тысяч анализов, из них более 230 тысяч – это определение уровня глюкозы и холестерина экспресс-методом", – приводятся в сообщении слова Елагиной.



Она пояснила, что в базовый список исследований входят анализы крови в соответствии с возрастом и наличием перенесенного коронавируса. Дополнительные обследования назначат в случае, если будут выявлены отклонения.

"Если по результатам дальнейших исследований выявляются какие-либо отклонения, то пациент не остается наедине с проблемой, а в обязательном порядке получает все необходимые направления на исследования и консультации в профильных медучреждениях", – добавила Елагина.

Павильоны "Здоровая Москва" открылись в 2022 году 11 мая, они функционируют в 46 точках столицы. Они будут работать до конца сентября. Бесплатное полное обследование там займет не больше 60 минут.

Чтобы пройти диспансеризацию, с собой следует взять паспорт и московский полис ОМС. В анкете москвичам нужно указать о личном и семейном анамнезе, образе жизни и наличии вредных привычек. Затем начнется общее обследование, в ходе которого посетителям измерят артериальное и внутриглазное давление, рост, вес и окружность талии, рассчитают индекс массы тела, сделают ЭКГ и экспресс-тесты на уровень глюкозы и холестерина. Пациенты старше 40 лет сдают также общий анализ крови.

