За поправки в Конституцию проголосовали 66,1% москвичей – данные 27,1% протоколов

01 июля, 22:52
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
За поправки в Конституцию РФ в Москве проголосовали 66,1% человек. Об этом свидетельствуют данные общественного штаба после обработки 27,1% протоколов.
Против поправок проголосовали 33,1% москвичей. Уточняется, что обработаны 974 протокола очного голосования.
По данным после обработки 42% протоколов, за поправки проголосовали 75,99% россиян, против – 23,12%. Общая явка на голосование составила 65% после его завершения по всей стране.
После расшифровки онлайн-голосования стало известно, что в Москве за высказались 62,33% участников, в Нижнем Новгороде – 59,59% участников.
Голосование проходило с 25 июня по 1 июля, в формате онлайн – до 30 июня. В 21:00 общероссийское голосование завершилось по всей России, когда закрылись участки в Калининградской области.
В столице, по сведениям Мосгоризбиркома, работали 3 604 участка, из которых более 3,4 тысячи – по месту жительства, остальные – по месту временного пребывания граждан. Почти 2 тысячи участков было оборудовано КОИБами.
В России завершилось голосование по поправкам в Конституцию РФ
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