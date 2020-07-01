Голосование по поправкам в Конституцию в Москве соответствует критериям – Ковалев

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Процесс голосования по поправкам в Конституцию соответствует необходимым критериям, заявил первый замруководителя Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в столице, куратор Корпуса наблюдателей Вадим Ковалев.

"Голосование в Москве соответствует всем критериям, которые были обозначены нашим штабом, оно открытое, прозрачное, легитимное, чему мы очень рады. Продолжаем наблюдать", – цитирует его Агентство "Москва".

Руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илья Массух отметил, что процесс голосования по поправкам в Конституцию в столице проходит штатно. Необходимо будет также обеспечить корректность процедуры подсчета, добавил он.

Первый замминистра внутренних дел РФ Александр Горовой сказал, что серьезных нарушений по линии МВД, которые могли бы повлиять на итоги, не зарегистрировано. По его словам, к 16:00 поступило 126 сообщений о происшествиях. Всего с начала голосования их зафиксировано 839, уточнил Горовой.

Голосование по поправкам в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля. 30 июня стало последним днем, когда отдать голос можно было дистанционно, это было доступно для жителей Москвы и Нижегородской области. Онлайн-голосование завершилось с явкой 93%.

Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Кроме того, для вопросов доступна электронная почта info@2020og.ru.

Как проходит голосование по поправкам в Конституцию – в онлайн-трансляции Москвы 24.