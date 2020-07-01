Ни один наблюдатель не был удален с участка для голосования в Москве – Массух

13:51
Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Ни один наблюдатель и журналист не был удален с участка для голосования. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на руководителя Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илью Массуха.
"Ни один наблюдатель не был удален с участка, ни один журналист. Это, кстати, благодаря семи-восьми годам приучения членов УИК и ТИК к тому, что за ними смотрят. Видеонаблюдение очень помогает, каждый вопрос можем открутить и посмотреть, качество изумительное, позволяет увеличить картинку и обратить внимание. Спасибо в этом смысле Москве, что она обеспечиваете такое техническое оснащение", – сказал Массух.
Ранее председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов, сообщил, что камеры видеонаблюдения установлены на каждом столичном участке. Он отметил, что за процессом голосования в Оперативном штабе следят с первого дня – 25 июня. Со среды, 1 июля, это сделать могут все желающие до окончания голосования по ссылке.
Голосование по поправкам в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля. Проведение голосования в столице обеспечивают 45 тысяч человек. Завершится оно в среду в 20:00. Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Также можно задать свои вопросы по электронной почте info@2020og.ru.
Как проходит голосование по поправкам в Конституцию – в онлайн-трансляции Москвы 24
Явка на голосовании в Москве на 10:30 составила 42,36%
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