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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин проголосовал по поправкам в Конституцию РФ на избирательном участке номер 90, который находится в школе 1241 на улице Николаева.

Глава кабмина предъявил свой паспорт, заполнил бюллетень и опустил его в электронную урну для голосования, сообщает РИА Новости.

"Сегодня мы определяем будущее России, я проголосовал за экономическое и социальное развитие нашей страны, за сохранение ее истории, традиций и ценностей", – заявил премьер журналистам после голосования.

Также 1 июля проголосовал Владимир Путин. Президент голосовал на избирательном участке номер 2151, который расположен в Российской академии наук.

Электронное голосование завершилось 30 июня, 1 июля проголосовать можно только очно. Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Задать свои вопросы можно по электронной почте info@2020og.ru.

В проведении голосования участвует более 96 тысяч комиссий. В организации голосования сбоев не наблюдалось.

Владимир Путин ранее отметил, что результаты голосования не должны фальсифицироваться. Он подчеркнул, что необходимо обеспечить легитимность итога волеизъявления граждан.

Как проходит голосование по поправкам в Конституцию – в онлайн-трансляции Москвы 24