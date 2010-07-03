Врач рассказал, что чаще всего проглатывают дети до 5 лет

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Дети в возрасте до пяти лет чаще всего проглатывают монеты, батарейки, а также гидрогелевые и магнитные шарики. Об этом Агентству "Москва" рассказал главный внештатный педиатр столичного Депздрава, главврач детской больницы имени Башляевой Исмаил Османов.

По его словам, врачи нередко находят в желудке маленьких детей монеты. "На втором месте – батарейки разного диаметра и калибров", – отметил врач, добавив, что "они довольно опасны, так как при локализации в пищеводе через сутки приводят к перфорации его стенок", то есть к образованию в них отверстий. Третий вид инородных тел, уточнил главный педиатр Москвы, – магнитные и гидрогелевые шарики.

Османов предупредил, что проглоченные детьми гидрогелевые шарики, разбухая, увеличиваются в объеме до десяти раз. Это вызывает непроходимость кишечника, пояснил специалист. По его словам, магнитные шарики тоже могут быть очень опасными, особенно если ребенок проглотил несколько таких предметов.

"Если шарики попали в разные отделы желудочно-кишечного тракта, они начинают примагничивать между собой органы, в которых находятся", – сообщил врач. В этом случае, отметил он, медики не могут достать их по одному эндоскопом, поэтому помочь маленькому пациенту может только операция.

Как узнать, что ребенок проглотил какой-то инородный предмет, рассказала завотделением эндоскопии детской больницы имени Башляевой Анастасия Кошурникова. "Если инородное тело локализуется в пищеводе, то у ребенка будет выраженное слюноотделение, беспокойство, боль в грудной клетке", – уточнила она. Симптомами также могут быть рвота и частое сглатывание. При этом, предупредила врач, при попадании острого предмета в желудок, ребенок может почувствовать боль только на вторые или третьи сутки.

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