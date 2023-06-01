Астролог рассказала, как справиться с эмоциями до и после полнолуния 4 июня

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Прием ванн со свечами и прогулки в тишине помогут справиться с эмоциональным напряжением, которое вызовет полнолуние 4 июня. Об этом Москве 24 рассказала звездный бизнес-астролог Алина Сафронова.

Явление произойдет 4 июня в 06:44 по московскому времени, однако его влияние будет ощущаться за три дня до и три дня после, предупредила эксперт.

Как и в любое другое полнолуние, Солнце в этот день будет находиться в конфликте с Луной. А она, по словам астролога, связана с эмоциями и подсознательными мотивами, которые и выйдут на поверхность.



Алина Сафронова звездный бизнес-астролог Мы станем более эмоциональными, чувствительными, капризными. Могут нарушиться наши физиологические ритмы, из-за чего днем будет преследовать сонливость, а ночью – бессонница.

У кого-то сон будет прерывистым, а кто-то будет видеть яркие и даже вещие сны, отметила Сафронова.

По ее словам, лучше всего успокоить эмоции и нормализовать энергетику поможет прием ванны со свечами. А детям полезно будет делать успокаивающие ванны с ромашкой или лавандой.

Также хорошо медитировать, гулять в тишине. "И главное – отслеживать свои эмоции, не конфликтовать и не выяснять ни с кем отношения", – посоветовала эксперт.

Кроме того, учитывая, что в полнолуние меняется состав жидкости и крови, на этот период стоит отказаться от плановых операций. Во Франции, например, это запрещено на официальном уровне, отметила астролог.

Ранее астролог Катерина Дятлова рассказала, что пятнице покровительствует Венера – планета любви и наслаждения. Поэтому в этот день хорошо делать все, что приносит удовольствие. Можно даже нарушить диету и позволить себе небольшой читмил.