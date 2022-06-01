Эксперт перечислил признаки нахождения человека в секте

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Изменение поведения человека может стать признаком его нахождения в секте, заявил врач-психиатр, эксперт по сектам Алексей Звездин.

"Первая фаза – это ограничение поступления внешней информации. Человек думает только так, как ему предписано, или ситуация создана таким образом, что думать иначе он просто не может", – сообщил он в беседе с "Лентой.ру".

По его словам, изменения происходят и в манере общения. Находящиеся в секте начинают упоминать в беседе какие-то определенные вещи. Они также могут отдалиться от родных и близких или вовсе оборвать с ними контакты.

Кроме того, такие люди могут поменять стиль одежды и привычки в питании, начать соблюдать определенные диеты и ритуалы.

При изменении поведения близкого человека следует поговорить с ним, но не спрашивать о случившимся, а попросить рассказать об изменениях в его жизни. После этого эксперт рекомендует собрать максимальное количество информации о секте, в которую попал человек, а также выяснить его мотивацию. Однако сообщать ему о своих действиях не стоит.

"После, если вы в ком-то заинтересованы, чтобы вытащить его оттуда, обратиться к специалисту. Есть целые команды, которые этим занимаются, специализированные службы. Им нужно сообщить сведения об этом случае, о лице, которое изымается", – добавил Звездин.

Ранее врач-психотерапевт неврологического отделения клинико-диагностического центра "Мединцентр" Борис Богомыслов рассказал, что во время панической атаки необходимо принять удобную позу, контролировать дыхание, переключить внимание.

Также эксперт призвал не заниматься самолечением и обратиться к психотерапевту или психиатру. По его словам, врач может назначить медикаментозное лечение, которое включает седативные препараты, антидепрессанты, а также препараты, снижающие уровень тревоги.

