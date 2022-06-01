В "Крокус Сити Холле" прокомментировали очередь в океанариум

Фото: телеграм-канал "Москвач"
Огромные очереди к океанариуму "Крокус Сити" образовались из-за интереса к традиционной акции ко Дню защиты детей, в рамках которой несовершеннолетние посетители до 13 лет могут бесплатно ознакомиться с экспозициями. Об этом рассказала замдиректора по общим вопросам филиала "Крокус Сити Холл" АО "КРОКУС" Анжелика Тюрина.
"Мы рады такому высокому интересу, но, к сожалению, исходя из технических возможностей, пропускной способности экспозиций и условий техники безопасности мы не можем вместить всех желающих одновременно", – сказала она.
По ее словам, руководство проанализирует ситуацию. Тюрина пообещала, что в следующем году океанариум организует посещение для семей, которые не могут это сделать в обычном режиме, более комфортным.
Ранее сообщалось, что люди стояли часами, прежде чем попасть в океанариум "Крокус Сити". Кто-то ждал возможности зайти 30 минут, а кто-то – три часа.
Посетители несколько часов ждали, чтобы попасть в океанариум в "Крокус Сити" 1 июня
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