Матвиенко заявила, что России нужно выходить из Болонской системы образования

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что России надо выходить из Болонской системы образования. Об этом она заявила ТАСС после встречи с президентом Мозамбика Филипе Ньюси.

"Сегодня можно сказать, что интеграция, присоединение к Болонскому процессу не состоялась", – сказала Матвиенко.

Она добавила, что сохраняется дискриминация российских дипломов и научных степеней.

24 мая министерство науки и высшего образования России подтвердило намерение выйти из Болонского процесса. Глава ведомства Валерий Фальков заявил, что цель страны – ориентироваться на собственную уникальную систему образования.

В то же время в министерстве отметили, что не рассматривают возвращение к советскому подходу обучения. Там пояснили, что прошлая система существовала в определенных исторических обстоятельствах, которых сейчас нет.

В свою очередь, глава Рособрнадзора Анзор Музаев отметил, что Россия должна поэтапно отказываться от Болонской системы образования. По его словам, студенты не должны пострадать из-за изменений, а выпускников нужно предупредить о новых правилах хотя бы за два года.

